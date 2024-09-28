«Ну что, поговорим?»: Доброволец с ножом и автоматом лишил ВСУ четверых бойцов, спасая командира

Заместитель командира взвода одного из подразделений 44-го Армейского корпуса с позывным Клык сумел спасти своего командира, попавшего в окружение противника под Курском, ликвидировав в ближнем бою сразу четверых бойцов ВСУ, в том числе одного ножом. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«В ходе огневого контакта с противником на расстоянии 15 метров [он] принял решение, что ему проще добежать до них, и в рукопашной схватке убил противников. Военнослужащий добросовестно выполнил [задачу], был отмечен командованием и приставлен к ордену Мужества», — рассказал командир батальона с позывным Горизонт, передаёт ТАСС.

Как затем рассказал сам боец, противник превосходил наших численностью, из-за чего командир батальона отдал приказ спускаться в подвал ближайшего здания, однако туда затем забежали украинские военные. Вскоре на помощь подоспели другие служащие батальона.

«Напрямую с противником завязался бой. Мы зашли в здание, там в ближнем бою троих противников уничтожил. Но получилось так, что у них там лежали все боеприпасы, дымовые гранаты, поэтому там всё загорелось ещё во время стрельбы и начали взрываться боеприпасы», — рассказал Клык.

В одном из помещений Клык увидел солдата ВСУ. Наш боец сказал ему: «Ну что, поговорим?», и нанёс два удара в шею и голову.