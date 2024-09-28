Глава МИД Белоруссии заявил о попытках Запада вмешаться в выборы президента
Рыженков: Запад вмешивается во внутренние дела Белоруссии в преддверии выборов
Запад пытается воздействовать на приближающиеся выборы президента Белоруссии. О регулярном вмешательстве рассказал глава МИД республики Максим Рыженков в беседе с РИА «Новости».
«Я вам скажу, [вмешательство] не просто фиксируется, оно продолжается. Вот как оно началось когда-то, когда был избран в первый раз президентом нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко, когда его пытались подмять под решение тех задач, которые интересовал Запад», — сказал Рыженков.
Дипломат отметил, что с приближением выборов, попытки воздействовать на внутреннюю политику страны происходят всё чаще. В заключение Рыженков сделал акцент на стабильном и мирном развитии Белоруссии в отличие от соседей, переживших военные конфликты.
Недавно президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные санкции, введённые против белорусского народа, являются фашизмом. Он отметил, что ограничения чаще всего отражаются на детях и стариках, которые не могут получить жизненноважные препараты из-за рубежа.
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