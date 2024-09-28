Москва и Минск до конца года подпишут договор о безопасности с пунктом о ядерном оружии
Рыженков: Договор о безопасности Белоруссии и России будет подписан в декабре
Договор между Минском и Москвой о взаимных гарантиях безопасности близится к подписанию и находится на завершающем этапе согласования. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА «Новости».
По его словам, после проведения нескольких раундов консультаций в Москве и Минске текст соглашения окончательно доработан и будет подписан в декабре. Министр отметил, что договор касается гарантий безопасности для обеих стран и подчеркнул важность этого соглашения в текущих международных условиях.
«То, о чём совсем недавно говорил наш президент, что совсем недавно говорил Владимир Владимирович Путин о том, что, не дай бог, какие-то будут агрессии в сторону Республики Беларусь — это всё правда», — заявил Рыженков.
Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил об изменениях ядерной доктрины, согласно которым Москве оставляет за собой право дать ядерный ответ на критическую угрозу суверенитету России или Белоруссии. В частности, глава государства заявил об увеличении стран, к которым применяется ядерное сдерживание.
Life.ru