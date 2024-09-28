Москва и Минск до конца года подпишут договор о безопасности с пунктом о ядерном оружии

Договор между Минском и Москвой о взаимных гарантиях безопасности близится к подписанию и находится на завершающем этапе согласования. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА «Новости».

По его словам, после проведения нескольких раундов консультаций в Москве и Минске текст соглашения окончательно доработан и будет подписан в декабре. Министр отметил, что договор касается гарантий безопасности для обеих стран и подчеркнул важность этого соглашения в текущих международных условиях.