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28 сентября, 00:50

Москва и Минск до конца года подпишут договор о безопасности с пунктом о ядерном оружии

Рыженков: Договор о безопасности Белоруссии и России будет подписан в декабре

Договор между Минском и Москвой о взаимных гарантиях безопасности близится к подписанию и находится на завершающем этапе согласования. Об этом сообщил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков в интервью РИА «Новости».

По его словам, после проведения нескольких раундов консультаций в Москве и Минске текст соглашения окончательно доработан и будет подписан в декабре. Министр отметил, что договор касается гарантий безопасности для обеих стран и подчеркнул важность этого соглашения в текущих международных условиях.

«То, о чём совсем недавно говорил наш президент, что совсем недавно говорил Владимир Владимирович Путин о том, что, не дай бог, какие-то будут агрессии в сторону Республики Беларусь — это всё правда», — заявил Рыженков.

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Напомним, российский лидер Владимир Путин сообщил об изменениях ядерной доктрины, согласно которым Москве оставляет за собой право дать ядерный ответ на критическую угрозу суверенитету России или Белоруссии. В частности, глава государства заявил об увеличении стран, к которым применяется ядерное сдерживание.

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Артём Гапоненко
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