Песков прокомментировал Life.ru слова Лукашенко о «ядерном ответе» на атаку НАТО
Песков подтвердил, что РФ вступится за Белоруссию в случае агрессии против неё
Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru
Россия вступится за входящую в Союзное государство Белоруссию в случае агрессии против неё. Это в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Беларусь», — заявил нам пресс-секретарь президента РФ.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения НАТО на страну может быть применено ядерное оружие: «и Россия за нас втягивается».
При этом президент РФ Владимир Путин, рассказывая об обновлении ядерной доктрины, уже заявил о праве России применить ЯО в случае агрессии против Белоруссии и сообщил, что оружие массового поражения может быть применено и в случае массированного авиаудара по российской территории.