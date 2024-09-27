Песков прокомментировал Life.ru слова Лукашенко о «ядерном ответе» на атаку НАТО Песков подтвердил, что РФ вступится за Белоруссию в случае агрессии против неё 27 сентября, 11:35 Дмитрий Песков. Обложка © Life.ru

Россия вступится за входящую в Союзное государство Белоруссию в случае агрессии против неё. Это в беседе со специальным корреспондентом Life.ru Александром Юнашевым подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Путин однозначно сказал, что мы будем защищать Беларусь», — заявил нам пресс-секретарь президента РФ.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в случае нападения НАТО на страну может быть применено ядерное оружие: «и Россия за нас втягивается».