Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

Дальнейшая эскалация конфликта на Украине недопустима, считает мировое сообщество. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на совместной со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке.

«Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга совместно запустили платформу «Друзья мира» по украинскому кризису, так как всё больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации», — цитируются слова Ван И на сайте МИД КНР.

Глава МИД Китая отметил, что международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации. По его словам, платформа «Друзья мира» проводят заседание в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН впервые, однако тема всё же достигла широкого консенсуса.