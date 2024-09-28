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28 сентября, 08:27

Ван И: Украинский конфликт не может дальше выходить из-под контроля

Дальнейшая эскалация конфликта на Украине недопустима, считает мировое сообщество. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И на совместной со спецпредставителем бразильского президента Селсу Аморимом встрече с журналистами в Нью-Йорке.

«Бразилия, Китай, ЮАР, Египет, Индонезия, Турция и другие страны глобального Юга совместно запустили платформу «Друзья мира» по украинскому кризису, так как всё больше и больше стран осознают, что украинский кризис не может дальше выходить из-под контроля по спирали эскалации», — цитируются слова Ван И на сайте МИД КНР.

Глава МИД Китая отметил, что международное сообщество не может скатываться к расколу и конфронтации. По его словам, платформа «Друзья мира» проводят заседание в ходе недели высокого уровня Генассамблеи ООН впервые, однако тема всё же достигла широкого консенсуса.

Глава МИД Китая Ван И призвал США перестать проявлять двуличие в отношениях
Глава МИД Китая Ван И призвал США перестать проявлять двуличие в отношениях

Ранее китайский министр проигнорировал речь президента Украины Владимира Зеленского на заседании Генеральной Ассамблеи ООН. В этот момент он общался с российским коллегой Сергеем Лавровым.

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Shutterstock / FOTODOM

Мария Любицкая
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