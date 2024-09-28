Сеновоз: ВСУ используют тактику групповых налётов БПЛА на Энергодар

Украинские боевики выработали тактику групповых налётов ударных БПЛА на Энергодар. За одну атаку на город может обрушиться до пяти беспилотников. Об этом рассказал глава администрации города Эдуард Сеновоз.

«Тактика таких ударов сейчас связана с тем, что, как правило, запускаются коптеры с разницей 10-15 минут. Чтобы достичь своих целей, удары наносятся последовательно, в промежутках от двух до пяти коптеров», — сказал в разговоре с РИА «Новости» Сеновоз.