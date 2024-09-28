Только скрининг: Рак простаты невозможно предсказать, заявил врач

Образ жизни может влиять на риск развития рака простаты, однако учёные пока не знают, что конкретно нужно делать, чтобы избежать появления опухоли. Наука в этом вопросе пока что бессильна. Уролог Дмитрий Войтко также считает, что не существует доказанных способов профилактики опасного заболевания.

«Не существует убедительных данных, доказывающих, что какое-то вмешательство в образ жизни помогает избежать рака простаты. Поэтому важно не зацикливаться на профилактике, а сосредоточиться на раннем выявлении заболевания», — предупредил кандидат медицинских наук.

При этом собеседник «Газеты.ru» отметил, что мужчинам старше 45 лет лучше регулярно делать скрининг. С этого возраста особенно увеличивается риск заработать опасный недуг. Кстати, в особой группе риска находится тем мужчины, у которых болели отец, дядя, брат или дедушка.