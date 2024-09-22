Обрезание оказалось способно спасти мужчин от серьёзной инфекции мочевыводящих путей, заявил врач

Некоторые мужчины делают обрезание из религиозных соображений, а также для изменения эффекта при половом контакте. Однако данная процедура имеет и медицинскую пользу, уверена врач-уролог, андролог Алёна Белобородова. В частности, по её словам, обрезание помогает снизить риск инфекции почек. Кроме того, она рассказала о распространённых инфекциях мочевыводящих путей.

«Если инфекция <...> затрагивает мочевой пузырь, мы говорим о цистите, а когда поражает почки – о пиелонефрите. <...> Отсутствие обрезания и гиперплазия предстательной железы повышают риск пиелонефрита у мужчин, а хроническая задержка мочи при опущении органов малого таза — у женщин», — уточнила эксперт.

В интервью «Газете.ru» она подчеркнула, что чаще всего пиелонефрит наблюдается у людей с ранее диагностированной инфекцией мочевыводящих путей, а также с сахарным диабетом. Недуг может возникнуть и у тех, кто недавно сменил полового партнёра.