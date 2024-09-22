Обрезание оказалось способно спасти мужчин от серьёзной инфекции мочевыводящих путей, заявил врач
Уролог Белобородова: Обрезание помогает снизить риск инфекции почек
Некоторые мужчины делают обрезание из религиозных соображений, а также для изменения эффекта при половом контакте. Однако данная процедура имеет и медицинскую пользу, уверена врач-уролог, андролог Алёна Белобородова. В частности, по её словам, обрезание помогает снизить риск инфекции почек. Кроме того, она рассказала о распространённых инфекциях мочевыводящих путей.
«Если инфекция <...> затрагивает мочевой пузырь, мы говорим о цистите, а когда поражает почки – о пиелонефрите. <...> Отсутствие обрезания и гиперплазия предстательной железы повышают риск пиелонефрита у мужчин, а хроническая задержка мочи при опущении органов малого таза — у женщин», — уточнила эксперт.
В интервью «Газете.ru» она подчеркнула, что чаще всего пиелонефрит наблюдается у людей с ранее диагностированной инфекцией мочевыводящих путей, а также с сахарным диабетом. Недуг может возникнуть и у тех, кто недавно сменил полового партнёра.
Уролог также отметила, что инфекции мочевого пузыря и уретры — это наиболее встречающаяся причина увеличения частоты мочеиспускания, в процессе которого возникает ощущение жжения. А при поражении почек добавляются боли в области спины, лихорадка, тошнота и рвота. Присутствие крови в моче и боли внизу живота указывают на наиболее тяжёлые случаи. Однако чаще всего лечение довольно простое.
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