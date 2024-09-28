Бизнес самого скрытного внука Пугачёвой три года терпит убытки

Рекламное агентство внука певицы Аллы Пугачёвой — Дени Байсарова — на протяжении трёх лет терпит убыток. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, 26-летний младший сын Кристины Орбакайте, которые не любит появляться на публике, проживает в Москве. В 2021 году он открыл своё агентство с вечеринками и искусством. Внук Пугачёвой с командой устраивали мероприятия в Москве и Лондоне, но большого дохода они не принесли. В 2023 году компания Байсарова понесла убыток в размере 2,2 миллиона рублей.

На прошлой неделе сын Орбакайте впервые появился на публике после заявлений матери о том, что она не хочет возвращаться в РФ. Байсарова увидели в арт-галерее Полины Аскери на Патриарших прудах.