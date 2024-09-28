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28 сентября, 10:42

Бизнес самого скрытного внука Пугачёвой три года терпит убытки

Mash: Рекламное агентство внука Пугачёвой Дени Байсарова три года терпит убытки

Дени Байсаров с матерью Кристиной Орбакайте. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Дени Байсаров с матерью Кристиной Орбакайте. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Рекламное агентство внука певицы Аллы Пугачёвой — Дени Байсарова — на протяжении трёх лет терпит убыток. Об этом пишет Mash.

По информации телеграм-канала, 26-летний младший сын Кристины Орбакайте, которые не любит появляться на публике, проживает в Москве. В 2021 году он открыл своё агентство с вечеринками и искусством. Внук Пугачёвой с командой устраивали мероприятия в Москве и Лондоне, но большого дохода они не принесли. В 2023 году компания Байсарова понесла убыток в размере 2,2 миллиона рублей.

На прошлой неделе сын Орбакайте впервые появился на публике после заявлений матери о том, что она не хочет возвращаться в РФ. Байсарова увидели в арт-галерее Полины Аскери на Патриарших прудах.

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А ранее Life.ru писал, что Дени Байсаров попал в объектив дорожной камеры за превышение скорости на Mercedes-Benz в Москве. Всего у внука Аллы Пугачёвой за 2024 год — пять штрафов на 2500 рублей. Все они были погашены.

Дарья Нарыкова
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