Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 15:27

Приятно, но опасно: Гастроэнтеролог обрадовала и одновременно огорчила любителей остренького

Гастроэнтеролог Гиренко: Острая пища способна улучшить настроение

Острая пища способна улучшить настроение, обрадовала любителей перца чили, горчицы и специй гастроэнтеролог Екатерина Гиренко. Однако в то же время она огорчила фанатов остренького: данные продукты могут представлять опасность для ЖКТ.

«Мозг воспринимает жжение как вред и отправляет сигнал для выработки гормонов радости эндорфинов. <...> Также есть теория, что чувство радости от острой пищи возникает из-за усиления кровообращения и выделения серотонина и норадреналина, которые участвуют в регуляции механизмов настроения», — отметила эксперт.

При этом следует помнить, что эффективность острой пищи для лечебных целей научно не доказана. А злоупотребление приправами, соусами или перцем чили может привести к химическому ожогу слизистой, тошноте, нарушению пищеварения и другим недугам в области ЖКТ, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».

Рыба и цитрусовые: Врач перечислила продукты, которые осенью защитят от ОРВИ
Рыба и цитрусовые: Врач перечислила продукты, которые осенью защитят от ОРВИ

Ранее врач перечислила причины боли в горле. Неприятное ощущение, к слову, может указывать и на проблемы с ЖКТ.

Обложка ©

Pixabay / JillWellington

Борис Эльфанд
  • Новости
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров