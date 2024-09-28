Приятно, но опасно: Гастроэнтеролог обрадовала и одновременно огорчила любителей остренького

Острая пища способна улучшить настроение, обрадовала любителей перца чили, горчицы и специй гастроэнтеролог Екатерина Гиренко. Однако в то же время она огорчила фанатов остренького: данные продукты могут представлять опасность для ЖКТ.

«Мозг воспринимает жжение как вред и отправляет сигнал для выработки гормонов радости эндорфинов. <...> Также есть теория, что чувство радости от острой пищи возникает из-за усиления кровообращения и выделения серотонина и норадреналина, которые участвуют в регуляции механизмов настроения», — отметила эксперт.

При этом следует помнить, что эффективность острой пищи для лечебных целей научно не доказана. А злоупотребление приправами, соусами или перцем чили может привести к химическому ожогу слизистой, тошноте, нарушению пищеварения и другим недугам в области ЖКТ, подчеркнула собеседница «Газеты.ru».