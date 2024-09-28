Учёные раскрыли секрет «электрических» котиков

Учёные из Чикаго выяснили, почему котики иногда начинают биться током, когда их гладишь. Оказалось, что кошачья шерсть хорошо передаёт электростатические заряды, пишет New Atlas.

«Люди пытались, но не могли объяснить результаты экспериментов, делая необоснованные предположения. Теперь мы можем это обосновать, и ответ удивительно прост. Разные деформации спереди и сзади скользящего предмета приводят к возникновению тока», — отметил автор научной работы Лоуренс Маркс.

Ток возникает из-за наноразмерных деформаций поверхности объектов, которые трутся друг об друга. Например, руки, которые гладят кота. Поляризация трущихся объектов отличается и эта разница создаёт условия для возникновения тока.