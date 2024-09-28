Учёные раскрыли секрет «электрических» котиков
Учёные выяснили, что кошки бьются током из-за статического электричества
Учёные из Чикаго выяснили, почему котики иногда начинают биться током, когда их гладишь. Оказалось, что кошачья шерсть хорошо передаёт электростатические заряды, пишет New Atlas.
«Люди пытались, но не могли объяснить результаты экспериментов, делая необоснованные предположения. Теперь мы можем это обосновать, и ответ удивительно прост. Разные деформации спереди и сзади скользящего предмета приводят к возникновению тока», — отметил автор научной работы Лоуренс Маркс.
Ток возникает из-за наноразмерных деформаций поверхности объектов, которые трутся друг об друга. Например, руки, которые гладят кота. Поляризация трущихся объектов отличается и эта разница создаёт условия для возникновения тока.
Ранее психолог объяснил, почему мемы с котиками — реальное лекарство от стресса. По его словам, смешные видео и картинки с животными — это продолжение смехотерапии, которая применялась ещё в XVII веке.