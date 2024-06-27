Психолог объяснил, почему мемы с котиками — реальное лекарство от стресса

Мемы с котиками помогают отвлечься от стресса и расслабить организм. Об этом пишет kp.ru cо ссылкой на психолога Никиту Кочеткова. По его словам, смешные видео и картинки с животными — это продолжение смехотерапии, которая применялась ещё в XVII веке в Европе.

"Мемы с котиками, смешные видео с животными, разные забавные картинки — это народные способы справляться со стрессом, с тем состоянием беспокойства или психического напряжения, которое бывает в трудной жизненной ситуации. Почему это работает? Потому что в основе юмор и творческий подход", — рассказал кандидат психологических наук.

Примечательно, что "лечить душу" юмором стали ещё давным-давно. Помните известный синоним к слову "нелепица" — "галиматья"? Вот он появился из-за парижского врача Гали Матье, который удивлял всех ещё в XVII веке. На своих приёмах он не только шутил, но и прописывал шутки на оборотной стороне рецепта. А официально смехотерапия появилась уже в ХХ веке.

По словам Кочеткова, люди часто зацикливаются на своих проблемах и прокручивают мысли о чём-то негативном или сложном по кругу. Что-то милое и смешное способно вытащить человека из этого круговорота и помочь ему расслабиться. К тому же учёные в Пенсильванском университете провели эксперимент, в ходе которого измученные проблемами люди после трёх мемов с котиками начинали улыбаться, их тело и ум расслаблялись, настроение повышалось.

"Знаете, эксперты ВОЗ ничего не говорят о пользе просмотров мемов с котиками для снижения стресса. Но именно котики и, что неожиданно, капибары стали для нас культурным символом и способом снять напряжение, поднять настроение", — заключил он.