«Покорители атома»: В Нововоронеже открыли памятник в честь 60-летия АЭС

В Нововоронеже Воронежской области 27 сентября открыли памятник «Покорители атома» в честь 60-летия Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). Как отметил директор станции Владимир Поваров, этот монумент станет украшением города атомщиков и символом служения отрасли.

В Нововоронеже открыли памятник «Покорители атома». Видео © Telegram / Нововоронежская АЭС

«Этот памятник — дань тем людям, которые стояли у истоков атомной энергетики с водо-водяными энергетическими реакторами. <…> Это будет украшением нашего города атомщиков, примером служения отрасли для молодого поколения», — сказал Поваров на церемонии открытия памятника.

Инициатива установки монумента принадлежит ветеранам АЭС. Идею поддержали общественность, профсоюзная организация, руководство станции и концерна «Росэнергоатом». Прообразами героев памятника стали выдающиеся советские учёные. Это лауреат Ленинской премии, глава научно-исследовательского отдела НВ АЭС Лев Голубев, его коллега Владимир Круглов, который впоследствии возглавил этот коллектив, и химик Антонина Муравьева, внёсшая большой вклад в усовершенствование и создание типовых для АЭС норм водного режима. Все трое запечатлены на блочном щите управления станции.