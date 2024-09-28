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28 сентября, 15:27

«Покорители атома»: В Нововоронеже открыли памятник в честь 60-летия АЭС

Памятник «Покорители атома» открыли в Нововоронеже в честь 60-летия АЭС

В Нововоронеже Воронежской области 27 сентября открыли памятник «Покорители атома» в честь 60-летия Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). Как отметил директор станции Владимир Поваров, этот монумент станет украшением города атомщиков и символом служения отрасли.

В Нововоронеже открыли памятник «Покорители атома». Видео © Telegram / Нововоронежская АЭС

«Этот памятник — дань тем людям, которые стояли у истоков атомной энергетики с водо-водяными энергетическими реакторами. <…> Это будет украшением нашего города атомщиков, примером служения отрасли для молодого поколения», — сказал Поваров на церемонии открытия памятника.

Инициатива установки монумента принадлежит ветеранам АЭС. Идею поддержали общественность, профсоюзная организация, руководство станции и концерна «Росэнергоатом». Прообразами героев памятника стали выдающиеся советские учёные. Это лауреат Ленинской премии, глава научно-исследовательского отдела НВ АЭС Лев Голубев, его коллега Владимир Круглов, который впоследствии возглавил этот коллектив, и химик Антонина Муравьева, внёсшая большой вклад в усовершенствование и создание типовых для АЭС норм водного режима. Все трое запечатлены на блочном щите управления станции.

Ранее президент России Владимир Путин заявил о намерениях России закрепить мировое лидерство в атомной сфере. Для этого запустят национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии».

Памятник героям-молодогвардейцам появился в Москве
Памятник героям-молодогвардейцам появился в Москве
Обложка ©

Telegram / Нововоронежская АЭС

Наталья Демьянова
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