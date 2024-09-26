Путин заявил о намерениях России закрепить мировое лидерство в атомной сфере

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», который запустят со следующего года, призван закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одним из важных, системных инструментов поддержки отечественных решений станет национальный проект, который будет запущен со следующего года. Он называется «Новые атомные и энергетические технологии». В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно — закрепить мировое лидерство России в атомной сфере», — отметил Путин на Российской энергетической неделе.