Путин заявил о намерениях России закрепить мировое лидерство в атомной сфере
Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», который запустят со следующего года, призван закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Одним из важных, системных инструментов поддержки отечественных решений станет национальный проект, который будет запущен со следующего года. Он называется «Новые атомные и энергетические технологии». В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно — закрепить мировое лидерство России в атомной сфере», — отметил Путин на Российской энергетической неделе.
Ранее российский лидер заявил, что Россия должна нарастить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта. По его словам, для этого стране необходимо стимулировать своих экспортёров и оказывать им твёрдую поддержку. Кроме того, глава государства отметил, что РФ занимает лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке, хотя испытывает «свои немаленькие трудности».
Life.ru