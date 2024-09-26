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26 сентября, 12:15

Путин заявил о намерениях России закрепить мировое лидерство в атомной сфере

Национальный проект «Новые атомные и энергетические технологии», который запустят со следующего года, призван закрепить мировое лидерство России в атомной сфере. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Одним из важных, системных инструментов поддержки отечественных решений станет национальный проект, который будет запущен со следующего года. Он называется «Новые атомные и энергетические технологии». В рамках этого нацпроекта будут поставлены амбициозные задачи, а именно — закрепить мировое лидерство России в атомной сфере», — отметил Путин на Российской энергетической неделе.

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Ранее российский лидер заявил, что Россия должна нарастить объёмы несырьевого неэнергетического экспорта. По его словам, для этого стране необходимо стимулировать своих экспортёров и оказывать им твёрдую поддержку. Кроме того, глава государства отметил, что РФ занимает лидирующие позиции на мировом энергетическом рынке, хотя испытывает «свои немаленькие трудности».

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Life.ru

Александра Мышляева
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