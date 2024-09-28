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28 сентября, 11:35

В Пакистане разбился вертолёт с российскими пилотами, есть погибшие

Reuters: В Пакистане упал вертолёт с российскими пилотами, шесть человек погибли

Вертолёт с российскими пилотами потерпел крушение практически сразу после взлёта на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Всего на борту находилось около 14 пассажиров, как минимум шестеро из них погибли. Восемь пострадавших госпитализировали. Причина ЧП пока неизвестна. Официальной информации о происшествии пока не поступало. О падении вертолёта также сообщает местное издание Geo.

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Ранее сообщалось, что пропавший вертолёт Robinson потерпел крушение на болоте в Архангельской области. Известно, что на борту были местный бизнесмен Алексей Семёнов и депутат Сергей Сметанин.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / TANAPOL THONGKUK

Наталья Демьянова
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