В Пакистане разбился вертолёт с российскими пилотами, есть погибшие

Вертолёт с российскими пилотами потерпел крушение практически сразу после взлёта на севере Пакистана в провинции Хайбер-Пахтунхва. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник.

Всего на борту находилось около 14 пассажиров, как минимум шестеро из них погибли. Восемь пострадавших госпитализировали. Причина ЧП пока неизвестна. Официальной информации о происшествии пока не поступало. О падении вертолёта также сообщает местное издание Geo.