С места падения вертолёта под Архангельском вывезли тело одного из погибших

С места падения вертолёта в Мезенском районе Архангельской области вывезено тело одного из погибших. Для извлечения тело второго понадобятся специальные инструменты. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Продолжается осмотр места происшествия... Привезли гидравлические инструменты, будут извлекать второе. На месте также работает представитель Росавиации», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.