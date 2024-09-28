С места падения вертолёта под Архангельском вывезли тело одного из погибших
С места падения вертолёта в Мезенском районе Архангельской области вывезено тело одного из погибших. Для извлечения тело второго понадобятся специальные инструменты. Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Продолжается осмотр места происшествия... Привезли гидравлические инструменты, будут извлекать второе. На месте также работает представитель Росавиации», — сказал собеседник в разговоре с ТАСС.
Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходил на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин.