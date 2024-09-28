Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 11:52

С места падения вертолёта под Архангельском вывезли тело одного из погибших

С места падения вертолёта в Мезенском районе Архангельской области вывезено тело одного из погибших. Для извлечения тело второго понадобятся специальные инструменты. Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Продолжается осмотр места происшествия... Привезли гидравлические инструменты, будут извлекать второе. На месте также работает представитель Росавиации», сказал собеседник в разговоре с ТАСС.

Найдено место крушения вертолёта Robinson с депутатом и бизнесменом из Архангельска
Найдено место крушения вертолёта Robinson с депутатом и бизнесменом из Архангельска

Напомним, 26 сентября частный вертолёт Robinson R44 пропал с экранов радаров в Архангельской области. Пилот не прибыл вовремя на место — в посёлок Карандашевская Ленобласти — и не выходил на связь. На борту находилось два человека — архангельский бизнесмен Алексей Семёнов и местный депутат Сергей Сметанин.

Обложка ©

Wikipedia

Мария Любицкая
  • Новости
  • Происшествия
  • Архангельская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров