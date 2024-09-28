Синдромом перетренированности: Чем опасны для организма чрезмерные нагрузки, объяснил травматолог

Зачастую многие спортсмены допускают ошибки, вызывающие так называемый синдромом перетренированности. Как отметил врач травматолог-ортопед Абдула Гаджимурадов, к ним можно отнести чрезмерные нагрузки и неправильное распределение ресурсов, что чревато опасными последствиями.

Например, при перетренированности повышается утомляемость и возникают болезненные ощущения во время занятий. Эксперт в беседе с «Газетой.ru» подчеркнул, что боль является ответом иммунной системы на слишком серьёзные усердия.

«Если вам организм говорит, что ему больно, вам нужно прекратить то действие, которое вызывает эту боль. Ещё признаки, которые должны насторожить — это сонливость, повышенная утомляемость. Это тоже сигнал организма о том, что ему нужно восстановиться», — уточнил врач.

Травматолог рассказал, что чаще всего из-за чрезмерных нагрузок и последующей перетренированности спортсмены получают повреждения сухожилий, например, разрыв ахила, и стрессовые (маршевые) переломы.