«Вот до тех деревьев»: В Госдуме рассказали, как правильно обнести участок забором

Правила землепользования, застройки и благоустройства в конкретных муниципальных образованиях регулируются региональными и местными нормативно-правовыми актами. Именно там следует искать требования к заборам и другим ограждениям для частных участков, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

Председатель комитета по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям рекомендовал собственникам перед установкой забора уточнять требования. К примеру, в Подмосковье высота забора не должна превышать два метра, за исключением исторических ограждений.

При этом глухие ограждения следует устанавливать только со стороны улиц. Между участками рекомендуется использовать сетку высотой 1,2-1,8 метра. Конечно, законодательство допускает разграничение и без забора, однако парламентарий призвал не руководствоваться принципом «мой участок вот до тех деревьев».

«Такие характеристики не отвечают требованиям определения границ земельного участка, так как имеют особенность разрастаться, видоизменяться или падать, кроме того, начнутся споры с соседями из разряда «Его дерево на моей земле», — отметил собеседник «Газеты.ru».