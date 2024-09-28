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28 сентября, 13:59

Микропластик и фталаты: Учёные предупредили о вреде бутилированной воды

WCM: Бутилированная вода вредит больше, чем водопроводная

Вода в бутылках вредит человеческому организму больше, чем водопроводная. Всё из-за опасного микропластика, который может повлиять на гормональную систему, рассказывает BMJ Global Health со ссылкой на учёных из Weill Cornell Medicine.

Учёные выяснили, что микропластик, бисфенол А и фталаты находятся в 10-78% образцов воды в бутылках. Они способны вызвать окислительный стресс и проблемы с сердечно-сосудистой системой.

Помимо того, заводы, производящие бутылки, загрязняют окружающую среду. На переработку идёт лишь 9% от общей массы использованных, а большая часть скапливается на свалках и в океане. Исследователи предлагают принять меры: в частности, ограничить использование одноразовых пластиковых бутылок и развивать инфраструктуру для чистой водопроводной воды.

Кишечная инфекция под крышечкой: Более 30 человек отравились бутилированной водой на Урале
Кишечная инфекция под крышечкой: Более 30 человек отравились бутилированной водой на Урале

Недавно Life.ru рассказывал, как распознать бутилированную воду с кишечной палочкой и норовирусом. Всегда нужно покупать продукт от проверенных поставщиков и известных брендов. Хранить напитки следует в прохладном и тёмном помещении.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Anastasiya 99

Николай Рюмин
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