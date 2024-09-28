В Москве заряжавшийся вейп взорвался в руках у подростка

Вейп, стоявший на зарядке, взорвался в руках подростка в Москве. У парня травмы лица и ожоги рук. По данным SHOT, инцидент произошёл сегодня днём в квартире на улице Стартовой в Лосиноостровском районе. Предварительно, 17-летний пацан поставил вейп на зарядку и решил в какой-то момент им воспользоваться, не отсоединив от сети. "Парилка" взорвалась у него в руках.