В Москве заряжавшийся вейп взорвался в руках у подростка
Вейп, стоявший на зарядке, взорвался в руках подростка в Москве. У парня травмы лица и ожоги рук. По данным SHOT, инцидент произошёл сегодня днём в квартире на улице Стартовой в Лосиноостровском районе. Предварительно, 17-летний пацан поставил вейп на зарядку и решил в какой-то момент им воспользоваться, не отсоединив от сети. "Парилка" взорвалась у него в руках.
Пострадавшего осмотрели медики, у него кровоподтёки на лице, ожоги рук. К счастью, госпитализация не потребовалась, подросток лечится амбулаторно.
Ранее в Британии у 17-летней школьницы «лопнуло» лёгкое из-за регулярного курения вейпов. Девушка ежедневно делала около четырёх тысяч затяжек — эквивалент 57 обычным сигаретам.
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