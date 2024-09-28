Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 13:31

В Москве заряжавшийся вейп взорвался в руках у подростка

Вейп, стоявший на зарядке, взорвался в руках подростка в Москве. У парня травмы лица и ожоги рук. По данным SHOT, инцидент произошёл сегодня днём в квартире на улице Стартовой в Лосиноостровском районе. Предварительно, 17-летний пацан поставил вейп на зарядку и решил в какой-то момент им воспользоваться, не отсоединив от сети. "Парилка" взорвалась у него в руках.

Пострадавшего осмотрели медики, у него кровоподтёки на лице, ожоги рук. К счастью, госпитализация не потребовалась, подросток лечится амбулаторно.

Докурилась: В США из лёгких фанатки вейпов выкачали два литра чёрной слизи
Докурилась: В США из лёгких фанатки вейпов выкачали два литра чёрной слизи

Ранее в Британии у 17-летней школьницы «лопнуло» лёгкое из-за регулярного курения вейпов. Девушка ежедневно делала около четырёх тысяч затяжек — эквивалент 57 обычным сигаретам.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Tyshchenko

Матвей Константинов
  • Новости
  • вейпы
  • Дети
  • Происшествия
  • Только на Life
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров