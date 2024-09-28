Посол России в Турции заявил о маниакальном желании Запада отменить всё русское

Страны Запада пытаются отменить русскую культуру и традиции, а также используют язык ненависти и шантажа. Об этом заявил посол России в Турции Алексей Ерхов на Страновой отчётно-выборной конференции Координационного совета организаций российских соотечественников (КСОРС) в Турции, которая проходит в Анкаре.

«Сегодняшняя встреча проходит в крайне непростой международной обстановке. Из уст представителей недружественных государств то и дело звучат призывы нанести России стратегическое поражение на поле боя. Запад охватила маниакальная идея отменить всё русское — прежде всего, нашу великую культуру и традиции», — пояснил посол.

Ерхов добавил, что язык ненависти, шантажа и откровенных угроз пришёл на смену дружбе, сотрудничеству и дипломатии. По его словам, РФ борется с «оголтелой русофобией» и открытой агрессией, которая поддерживается Украиной и некоторыми западными политиками. Посол убеждён, что, несмотря на такую обстановку, им не удастся сразить РФ.

«Победа будет за нами. Намеченных руководством страны целей мы обязательно достигнем. А наш многонациональный народ, его язык и культура переживут всех, кто теперь ставит антироссийские устремления выше благополучия и мира на земле. Свой важнейший вклад в наше правое дело вносите и вы, дорогие соотечественники», — подчеркнул Ерхов.

Кроме того, посол напомнил о предстоящем юбилее Победы в Великой Отечественной войне (ВОВ) в 2025 году. Ерхов отметил, что эта дата очень важна не только с исторической точки зрения, но и по той причине, что является напоминанием о последствиях «человеконенавистнической идеологии» и «политики извлечения выгоды из страдания других».