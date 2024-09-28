На Урале первоклассник с гаджета друга заявил в полицию о «бомбе» в гимназии

В Екатеринбурге правоохранительные органы разбираются с родителями двух учеников первого класса, один из которых «заминировал» школу, пишет URA.ru со ссылкой на источник. Как стало известно журналистам, один ребёнок одолжил второму смарт-часы, а тот позвонил с них в полицию.