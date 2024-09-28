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28 сентября, 14:21

На Урале первоклассник с гаджета друга заявил в полицию о «бомбе» в гимназии

В Екатеринбурге ученик первого класса «заминировал» школу

В Екатеринбурге правоохранительные органы разбираются с родителями двух учеников первого класса, один из которых «заминировал» школу, пишет URA.ru со ссылкой на источник. Как стало известно журналистам, один ребёнок одолжил второму смарт-часы, а тот позвонил с них в полицию.

Школьник рассказал силовикам, что, мол, в гимназии заложена бомба. Прибывшие на место полицейские не обнаружили следов взрывчатки.

«В 151-й гимназии бомба», — сказал «шутник».

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Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перевели на «дистант» несколько школ из-за вспышки пневмонии. Удалённо учиться будут образовательные учреждения № 16, 19, 23, 79 и 181.

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Борис Эльфанд
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