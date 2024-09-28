На Урале первоклассник с гаджета друга заявил в полицию о «бомбе» в гимназии
В Екатеринбурге ученик первого класса «заминировал» школу
В Екатеринбурге правоохранительные органы разбираются с родителями двух учеников первого класса, один из которых «заминировал» школу, пишет URA.ru со ссылкой на источник. Как стало известно журналистам, один ребёнок одолжил второму смарт-часы, а тот позвонил с них в полицию.
Школьник рассказал силовикам, что, мол, в гимназии заложена бомба. Прибывшие на место полицейские не обнаружили следов взрывчатки.
«В 151-й гимназии бомба», — сказал «шутник».
Ранее стало известно, что в Екатеринбурге перевели на «дистант» несколько школ из-за вспышки пневмонии. Удалённо учиться будут образовательные учреждения № 16, 19, 23, 79 и 181.
Life.ru