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28 сентября, 15:31

Два россиянина находились на борту рухнувшего в Пакистане вертолёта

РИАН: На борту разбившегося в Пакистане вертолёта находились двое граждан России

Двое россиян находились на борту вертолёта, который потерпел крушение в Пакистане. Посольство не располагает сведениями об их состоянии, сообщил журналистам источник в российском ведомстве.

«На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя посольства.

Источник в посольстве не уточнил, были ли граждане РФ пилотами разбившегося вертолёта.

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Напомним, ранее стало известно о крушении вертолёта в Пакистане. По данным агентства Reuters, пилотами были граждане России. Всего на борту воздушного судна находились 14 человек — шесть, предварительно, погибли.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Camptoloma

Дарья Нарыкова
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