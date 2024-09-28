Два россиянина находились на борту рухнувшего в Пакистане вертолёта

Двое россиян находились на борту вертолёта, который потерпел крушение в Пакистане. Посольство не располагает сведениями об их состоянии, сообщил журналистам источник в российском ведомстве.

«На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя посольства.

Источник в посольстве не уточнил, были ли граждане РФ пилотами разбившегося вертолёта.