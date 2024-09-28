Два россиянина находились на борту рухнувшего в Пакистане вертолёта
РИАН: На борту разбившегося в Пакистане вертолёта находились двое граждан России
Двое россиян находились на борту вертолёта, который потерпел крушение в Пакистане. Посольство не располагает сведениями об их состоянии, сообщил журналистам источник в российском ведомстве.
«На борту находились двое граждан России. Информации об их состоянии пока нет», — приводит РИА «Новости» слова представителя посольства.
Источник в посольстве не уточнил, были ли граждане РФ пилотами разбившегося вертолёта.
Напомним, ранее стало известно о крушении вертолёта в Пакистане. По данным агентства Reuters, пилотами были граждане России. Всего на борту воздушного судна находились 14 человек — шесть, предварительно, погибли.
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