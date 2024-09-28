В Москве в формате игры прошло пленарное заседание молодёжного дня в рамках РЭН

Будущее российской атомной промышленности и всей энергетики находится в руках молодых специалистов. Это подтвердили итоги отраслевого форума на молодёжном дне, который прошёл 28 сентября в рамках Российской энергетической недели (РЭН) в Москве.

Молодёжный день на Российской энергетической неделе в Москве. Фото © Telegram / Россети

В молодёжном дне приняли участие более полутора тысяч студентов, школьников и начинающих специалистов. Ребята представили молодёжный прогноз развития отечественной энергетики. Вице-премьер РФ Александр Новак посетил центральное событие, которое было организовано в формате игры — пленарная сессия «Кто хочет стать энергетиком?». В мероприятии участвовали также гендиректор ПАО «Россети» Андрей Рюмин и представители других государственных организаций и бизнеса.

«Энергетика – одна из самых высокотехнологичных сфер, где сегодня внедряются современные цифровые технологии. Поэтому особенно приятно видеть в этом зале талантливых, инициативных школьников, студентов, молодых специалистов отрасли, с которыми связано будущее нашей энергетики. Как вы знаете, Россия является одним из мировых лидеров в отраслях ТЭК, и для нас очень важно сохранить эти позиции», – указал вице-премьер РФ.

Пленарная сессия «Кто хочет стать энергетиком?». Фото © Пресс-служба Правительства РФ

По итогам игры главный приз выиграли три команды. Студентам выпал шанс пройти стажировку в компаниях ПАО «Газпром нефть», «Россети», а также в ассоциации «НП «Совет рынка». Наставников победителей пригласили постажироваться в Правительстве России.