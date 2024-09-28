В Самарской области приостановили движение грузовых поездов из-за взрыва

Движение поездов на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области приостановлено из-за «сильного хлопка». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.

«Сегодня на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке. На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель произошло повреждение «островков безопасности», — говорится в сообщении.

В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники безопасности, добавили в администрации.

В свою очередь пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) сообщает, что ситуацию спровоцировало «незаконное вмешательстве посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Уточняется, что проезд закрыт только для грузовых поездов.