В Самарской области приостановили движение грузовых поездов из-за взрыва
Власти Самарской области сообщили о сильном хлопке на железнодорожном мосту
Движение поездов на железнодорожном мосту в районе города Кинель Самарской области приостановлено из-за «сильного хлопка». Об этом сообщает пресс-служба администрации региона в телеграм-канале.
«Сегодня на пульт диспетчера службы 112 поступило сообщение о сильном хлопке. На данный момент известно, что на железнодорожном мосту в районе города Кинель произошло повреждение «островков безопасности», — говорится в сообщении.
В результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время на месте работают сотрудники безопасности, добавили в администрации.
В свою очередь пресс-служба Куйбышевской железной дороги (филиал РЖД) сообщает, что ситуацию спровоцировало «незаконное вмешательстве посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Уточняется, что проезд закрыт только для грузовых поездов.
Ранее Life.ru писал, что ФСБ задержала шесть россиян за поджоги на железнодорожных объектах. Они соглашались совершить теракты по указанию украинских спецслужб — за вознаграждение в размере от 10 до 15 тысяч рублей. Теперь задержанным грозит вплоть до пожизненного.
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