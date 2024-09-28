За дискотеками и ностальгией: Миллениалы массово бросились ездить в детские лагеря
Взрослые люди от 25 до 35 лет стали активнее ездить в детские лагери
Миллениалы (или поколение Y) массово едут отдыхать в детские лагеря. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, среди взрослых людей в возрасте от 25 до 35 лет вырос спрос на тематические лагеря, куда они приезжают за дискотеками, участием в конкурсах и ностальгии по детству.
Цены на лагеря для взрослых. Фото © SHOT ПРОВЕРКА
Взрослые лагеря, в отличие от привычных детских смен (три недели), проходят всего от двух до пяти дней. Тематика под любой вкус — от вселенных мультфильмов до пионерских и средневековых эпох. Основное условие проектов — отсутствие мобильной связи, то есть участники полностью вникают в шоу-программу лагеря и активности. Организаторы подобных лагерей берут за смену от 12 до 40 тысяч рублей.
Подобные мероприятия стали популярными из-за того, что поколение Y жило в довольно «турбулентные» для страны времена. Миллениалам уже с раннего возраста приходилось много работать, чтобы крепко стать на ноги в финансовом вопросе. Авторы проектов отмечают, что такие лагеря помогают представителям поколения Y наверстать упущенное, восполнить эмоциональные пробелы и перенестись в беззаботное детство.
А ранее Life.ru писал, что в России отдых в детских лагерях подорожал на 15-30%. В Российском союзе туриндустрии (РСТ) уточнили, что большая стоимость поездки выйдет для тех, кто хочет отвезти ребёнка в лагерь не в родном регионе.