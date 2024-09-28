За дискотеками и ностальгией: Миллениалы массово бросились ездить в детские лагеря

Миллениалы (или поколение Y) массово едут отдыхать в детские лагеря. Как сообщает SHOT ПРОВЕРКА, среди взрослых людей в возрасте от 25 до 35 лет вырос спрос на тематические лагеря, куда они приезжают за дискотеками, участием в конкурсах и ностальгии по детству.

Цены на лагеря для взрослых. Фото © SHOT ПРОВЕРКА

Взрослые лагеря, в отличие от привычных детских смен (три недели), проходят всего от двух до пяти дней. Тематика под любой вкус — от вселенных мультфильмов до пионерских и средневековых эпох. Основное условие проектов — отсутствие мобильной связи, то есть участники полностью вникают в шоу-программу лагеря и активности. Организаторы подобных лагерей берут за смену от 12 до 40 тысяч рублей.

Подобные мероприятия стали популярными из-за того, что поколение Y жило в довольно «турбулентные» для страны времена. Миллениалам уже с раннего возраста приходилось много работать, чтобы крепко стать на ноги в финансовом вопросе. Авторы проектов отмечают, что такие лагеря помогают представителям поколения Y наверстать упущенное, восполнить эмоциональные пробелы и перенестись в беззаботное детство.