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28 сентября, 23:16

«Видела свет»: Блогер Любятинка рассказала о клинической смерти

Блогер Любятинка призналась, что в раннем детстве перенесла клиническую смерть

Блогер Любятинка (настоящее имя Любовь Сидоркина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lubyatinka

Блогер Любятинка (настоящее имя Любовь Сидоркина). Обложка © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ lubyatinka

Блогер Любятинка (настоящее имя Любовь Сидоркина) в раннем детстве перенесла клиническую смерть. Она наступила из-за острого аппендицита, в результате которого произошла остановка сердца. Об этом она рассказала в интервью участнику «Битвы экстрасенсов» Владу Череватому.

«Мама спрашивает и я ей рассказываю, что я вот шла по этому пресловутому тёмному коридору, там впереди видела свет. Ребятишки играли, меня звали. С другой стороны, ты, мамочка, меня звала и я пошла к тебе», — вспомнила блогер историю из детства.

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Также Любятинка заявила, что верит в потусторонние энергии, силу мысли и ежедневно делает аффирмации и медитации, а также транслирует благодарность высшим силам. Однако энергопрактики блогер не пробовала, так как боится «залезть не туда». Разговаривать Сидоркина начала рано, примерно в годик.

Ранее о своём опыте клинической смерти рассказала актриса Наталья Андрейченко. По её словам, клиническая смерть ощущается так, будто бы ты находишься во всех местах одновременно, а также можешь «летать».

Полина Никифорова
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