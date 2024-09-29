«Видела свет»: Блогер Любятинка рассказала о клинической смерти

Блогер Любятинка (настоящее имя Любовь Сидоркина) в раннем детстве перенесла клиническую смерть. Она наступила из-за острого аппендицита, в результате которого произошла остановка сердца. Об этом она рассказала в интервью участнику «Битвы экстрасенсов» Владу Череватому.

«Мама спрашивает и я ей рассказываю, что я вот шла по этому пресловутому тёмному коридору, там впереди видела свет. Ребятишки играли, меня звали. С другой стороны, ты, мамочка, меня звала и я пошла к тебе», — вспомнила блогер историю из детства.

Также Любятинка заявила, что верит в потусторонние энергии, силу мысли и ежедневно делает аффирмации и медитации, а также транслирует благодарность высшим силам. Однако энергопрактики блогер не пробовала, так как боится «залезть не туда». Разговаривать Сидоркина начала рано, примерно в годик.