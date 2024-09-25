Советская Мэри Поппинс рассказала, как «летала» во время клинической смерти

Актриса Наталья Андрейченко описала свои ощущения во время клинической смерти. Подобное ей пришлось пережить два раза и теперь советская Мэри Поппинс заверяет, что бояться уже ничего.

«Ты находишься в одной точке, но одновременно находишься и ощущаешь всю вселенную, ты оказываешься во всех городах одновременно, если тебе это надо. Когда у тебя есть этот опыт, ты теряешь все страхи», — рассказала актриса в интервью «Газете.ru».