Советская Мэри Поппинс рассказала, как «летала» во время клинической смерти
Актриса Наталья Андрейченко описала ощущения во время клинической смерти
Актриса Наталья Андрейченко. Обложка © Telegram / Наталья Андрейченко
Актриса Наталья Андрейченко описала свои ощущения во время клинической смерти. Подобное ей пришлось пережить два раза и теперь советская Мэри Поппинс заверяет, что бояться уже ничего.
«Ты находишься в одной точке, но одновременно находишься и ощущаешь всю вселенную, ты оказываешься во всех городах одновременно, если тебе это надо. Когда у тебя есть этот опыт, ты теряешь все страхи», — рассказала актриса в интервью «Газете.ru».
Во время клинической смерти, по словам леди-совершенство, она могла находиться в нескольких местах одновременно, путешествовать по временам и летать над городами. В жизни Андрейченко внутренне свободна и, несмотря на творческую профессию, имеет «конструктивное, эпическое» сознание.
Ранее Андрейченко высказалась по поводу движения MeToo, заявив, что оно ей отвратительно. Советская Мэри Поппинс повергла западное движение жёсткой критике. С 2012 года актриса жила в Мексике, но недавно вернулась в Москву, чтобы озвучить свою книгу.