Алаудинов шуткой отреагировал на слухи о собственном попадании в плен

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пошутил над слухами о своём попадании в плен. Он с недоумением рассказал о появившейся в Сети информации, а также сообщил, что сам не в курсе ситуации.

Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

«Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен. Я не в курсе этого просто. Сейчас уже шесть часов вечера 28 сентября, еду проведать своих ребят в Белгородскую область», — заявил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Слухи о своём попадании в плен он связал с тем, что западные СМИ очень внимательно следят за «Ахматом» и делают на нём акцент. Также Алаудинов сравнил себя со львом, который «спокойно наблюдает за тем, как лают собаки».