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28 сентября, 17:03

Алаудинов шуткой отреагировал на слухи о собственном попадании в плен

Генерал-майор, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов пошутил над слухами о своём попадании в плен. Он с недоумением рассказал о появившейся в Сети информации, а также сообщил, что сам не в курсе ситуации.

Алаудинов заявил, что не в курсе своего попадания в плен. Видео © Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

«Тут, оказывается, в интернете меня сегодня взяли в плен. Я не в курсе этого просто. Сейчас уже шесть часов вечера 28 сентября, еду проведать своих ребят в Белгородскую область», — заявил Алаудинов в видеообращении, опубликованном в телеграм-канале.

Слухи о своём попадании в плен он связал с тем, что западные СМИ очень внимательно следят за «Ахматом» и делают на нём акцент. Также Алаудинов сравнил себя со львом, который «спокойно наблюдает за тем, как лают собаки».

Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» продвинулся на километр в Курской области
Алаудинов: Отряд спецназа «Ахмат» продвинулся на километр в Курской области

Ранее Алаудинов предрёк Владимиру Зеленскому неминуемую капитуляцию из-за положительной динамики в наступлении ВС России. В частности, командир «Ахмата» отметил хорошие темпы наступления в направлении Торецка и Часова Яра.

Обложка ©

Telegram / AptiAlaudinovAKHMAT

Наталья Демьянова
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