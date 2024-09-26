Алаудинов предрёк Зеленскому неминуемую капитуляцию
Алаудинов: Зеленскому придётся согласиться на капитуляцию из-за успехов ВС РФ
Лидер киевского режима Владимир Зеленский будет вынужден подписать безоговорочную капитуляцию из-за положительной динамики в наступлении ВС РФ в зоне СВО. Такое мнение у себя в телеграм-канале высказал командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
Алаудинов предрёк Зеленскому неминуемую капитуляцию. Видео © Телеграм / Апти Алаудинов «АХМАТ»
Офицер отметил хорошие темпы наступления Российской армии в направлении Торецка и Часова Яра. По его словам, там ВСУ испытывают колоссальные проблемы, что заставляет их сдавать позиции, отступая назад.
«Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (Зеленский, чьи президентские полномочия официально закончились. — Прим. Life.ru), который поехал в Америку для того, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами, какое бы ему ни дали добро, в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию», — сказал генерал на видео.
Тем временем Владимир Зеленский вновь укатил в США, чтобы заставить весь Белый дом и кандидата в президенты Дональда Трампа, который уже отказался от встречи, ознакомиться со своим «планом победы» Украины. В Киеве, однако, не смогли назвать эту поездку хоть сколько-нибудь успешной из-за неадекватных требований украинского политика.
Telegram / Владимир Зеленский