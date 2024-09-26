Алаудинов предрёк Зеленскому неминуемую капитуляцию

Офицер отметил хорошие темпы наступления Российской армии в направлении Торецка и Часова Яра. По его словам, там ВСУ испытывают колоссальные проблемы, что заставляет их сдавать позиции, отступая назад.

«Я думаю, что если дела будут обстоять так же, то просроченный (Зеленский, чьи президентские полномочия официально закончились. — Прим. Life.ru), который поехал в Америку для того, чтобы опять поползать на коленях перед хозяевами, какое бы ему ни дали добро, в конечном итоге окажется перед выбором, что ему надо будет подписывать безоговорочную капитуляцию», — сказал генерал на видео.