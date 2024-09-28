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28 сентября, 18:00

Российский космонавт отправился на МКС вытаскивать застрявших американцев

Корабль Crew Dragon с Александром Горбунов стартовал к МКС с мыса Канаверал

Российский космонавт Александр Горбунов отправился на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX в составе экипажа Crew-9. Запуск состоялся на базе Космических сил США на мысе Канаверал, штат Флорида, трансляция ведётся на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Запуск корабля Crew Dragon с российским космонавтом Александром Горбуновым на МКС. Видео © X / NASA

Корабль отправился в путь в 13:17 по местному времени (20:17 мск). Компанию Горбунову в полёте составит астронавт NASA Ник Хейг. Crew Dragon уже вышел на орбиту, стыковка с узловым модулем Harmony американского сегмента МКС намечена на 00:30 мкс 30 сентября.

Миссию пришлось сократить до двух человек, чтобы вернуть с МКС астронавтов Барри Уилмора и Суниту Уильямс, которые находятся там с июня. Планировалось, что они пробудут на станции всего восемь дней, но из-за неисправности корабля Boeing Starliner их возвращение перенесли. Теперь же они полетят обратно только в феврале следующего года вместе с Горбуновым и Хейгом.

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» вернулся на Землю с МКС
Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» вернулся на Землю с МКС
Обложка ©

X / SpaceX

Никита Никонов
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