Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» вернулся на Землю с МКС
Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон вернулся на Землю после самой продолжительной миссии по программе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».
Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» приземлился в казахстанских степях. Видео © VK / «Роскосмос»
Посадка состоялась в примерно 150 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте.
Кононенко и Чуб пробыли в космосе 374 суток, что стало самым длительным полётом по программе МКС. Впереди них только Валерий Поляков и Сергей Авдеев, которые провели на орбите 438 суток в 1994–1995 годах и 380 суток в 1998–1999 годах соответственно. Они летали на станции «Мир».
Напомним, Кононенко и Чуб прибыли на МКС 15 сентября 2023 года на корабле «Союз МС-24». За это время они совершили два выхода в открытый космос. В июне Кононенко установил мировой рекорд, проведя в космосе тысячу суток. Сейчас на его счету 1111 суток в космосе.
VK / «Роскосмос»