Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» вернулся на Землю с МКС

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» с космонавтами Олегом Кононенко, Николаем Чубом, а также астронавтом NASA Трейси Дайсон вернулся на Землю после самой продолжительной миссии по программе Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба «Роскосмоса».

Российско-американский экипаж корабля «Союз МС-25» приземлился в казахстанских степях. Видео © VK / «Роскосмос»

Посадка состоялась в примерно 150 километрах юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане. После эвакуации космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте.