Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН подчеркнул, что для России ключевую ценность представляют не территории, а люди, проживающие в Донбассе и Новороссии. Это заявление стало ответом на требования Владимира Зеленского о возвращении земель, которые ранее входили в состав Украинской ССР.

Министр указал на историческую связь людей с этими землями и отметил, что они столетиями осваивали территории, строили заводы, дороги, корабли.

«Дело не в территориях, как того просит Зеленский — мол, «отдайте нам территории по границы 1991 года». Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли, строили заводы, строили дороги, корабли», — сказал Лавров