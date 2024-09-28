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28 сентября, 19:02

«Жители Донбасса и Новороссии важнее»: Лавров ответил на требования Зеленского о возврате территорий

Лавров: Жители Донбасса и Новороссии важнее территорий

Глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН подчеркнул, что для России ключевую ценность представляют не территории, а люди, проживающие в Донбассе и Новороссии. Это заявление стало ответом на требования Владимира Зеленского о возвращении земель, которые ранее входили в состав Украинской ССР.

Министр указал на историческую связь людей с этими землями и отметил, что они столетиями осваивали территории, строили заводы, дороги, корабли.

«Дело не в территориях, как того просит Зеленский — мол, «отдайте нам территории по границы 1991 года». Мы не про территории, мы про людей, которые столетиями жили, осваивали эти земли, строили заводы, строили дороги, корабли», — сказал Лавров

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Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что после выступления Сергея Лаврова на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН к нему выстроилась очередь из желающих пожать руку. Выступление российского министра иностранных дел состоялось вечером по московскому времени в Нью-Йорке, и Захарова сопроводила новость фотографией.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Кирилл Сосновских
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