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Регион
28 сентября, 18:31
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К Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку после фееричного выступления в ООН

Захарова: К Лаврову выстроилась очередь желающих пожать руку после речи в ООН

Сегодня вечером по московскому времени министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После речи российского политика к нему выстроила очередь из желающих пожать руку. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.

«После выступления на ГА ООН к Сергею Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку», — отметила Захарова, прикрепив соответствующее фото.

Очередь желающих пожать руку Сергею Лаврову выстроилась в ООН. Фото © Telegram / Мария Захарова

Очередь желающих пожать руку Сергею Лаврову выстроилась в ООН. Фото © Telegram / Мария Захарова

Напомним, в ходе своего выступления Лавров назвал бесчеловечными израильские атаки на Ливан, предупредил о бессмысленности войны до победного конца против ядерной державы, раскрыл печальную участь Европы в антироссийском плане англосаксов, а также сделал ещё ряд важных заявлений. В частности, назвал хамством оценки Владимира Зеленского мирного плана Китая и Бразилии.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Никита Никонов
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