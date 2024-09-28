К Лаврову выстроилась очередь из желающих пожать руку после фееричного выступления в ООН

Сегодня вечером по московскому времени министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. После речи российского политика к нему выстроила очередь из желающих пожать руку. Об этом сообщила официальный представитель министерства Мария Захарова.