Лавров: Не имеет смысла воевать до победы против ядерной державы

Бессмысленны попытки воевать до победы со страной, обладающей ядерным оружием. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Глава МИД РФ отметил, что Запад поставил цель нанести России стратегическое поражение, как Вашингтон и Лондон планировали в мае 1945 года. США и Британия ещё до начала Второй мировой войны разрабатывали план под названием «немыслимое» с целью уничтожения СССР. Тогда это держалось в строжайшей тайне, однако нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не таят, указал Лавров. Правда, пока, подчеркнул министр, они ограничиваются руками нелегитимного неонацистского киевского режима.

«Не буду здесь говорить о бессмысленности и опасности самой идеи воевать до победного с ядерной державой, каковой является Россия», — сказал Лавров.