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28 сентября, 18:15

«Самоубийственная авантюра»: Лавров раскрыл печальную участь Европы в антироссийском плане англосаксов

Лавров: Англосаксы уготовили для Европы самоубийственную авантюру против России

Соединённые Штаты и Великобритания не скрывают намерений нанести России стратегическое поражение. Наше государство уже сталкивалось с подобным вызовом в 1945 году, когда Вашингтон и Лондон хотели провернуть операцию «Немыслимое» по уничтожению СССР. Теперь в качестве тарана используется Украина, но и для Европы в этом плане нашлась незавидная роль. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Нынешние англосаксонские стратеги своих замыслов не скрывают. Правда, пока рассчитывают победить Россию руками нелегитимного неонацистского киевского режима, но уже готовят и Европу к тому, чтобы и она бросилась в самоубийственную авантюру», — отметил глава МИД.

Лавров: Не имеет смысла воевать до победы против ядерной державы
Лавров: Не имеет смысла воевать до победы против ядерной державы

Также в рамках 79-й сессии ГА ООН в Нью-Йорке Лавров затронул тему обострения ситуации на Ближнем Востоке, осудив бомбардировки Ливана со стороны Израиля. Днём ранее он допустил перерастание эскалации в большую войну на территории региона.

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Telegram / МИД России

Илья Пушкарев
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