Соединённые Штаты и Великобритания не скрывают намерений нанести России стратегическое поражение. Наше государство уже сталкивалось с подобным вызовом в 1945 году, когда Вашингтон и Лондон хотели провернуть операцию «Немыслимое» по уничтожению СССР. Теперь в качестве тарана используется Украина, но и для Европы в этом плане нашлась незавидная роль. Об этом с трибуны Генассамблеи ООН заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.