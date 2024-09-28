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28 сентября, 18:52

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, в РПЛ появился новый лидер

«Краснодар» победил дома «Зенит» со счётом 2:0 и вышел в лидеры РПЛ

Джон Кордоба (слева) забил «Зениту» победный гол. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

Джон Кордоба (слева) забил «Зениту» победный гол. Обложка © ТАСС / ФК «Зенит» / Вячеслав Евдокимов

«Краснодар» стал новым лидером футбольной Российской премьер-лиги после того, как нанёс «Зениту» первое поражение в сезоне. Игра на поле «быков» закончилась со счётом 2:0.

Оба гола были забиты в первом тайме. Сначала колумбийский нападающий Джон Кордоба открыл счёт на 88-й минуте, а затем на четвёртой минуте добавленного времени Фёдор Смолов установил окончательный результат. Таким образом подопечные Мурада Мусаева набрали 24 очка и по дополнительным показателям опережают московский «Локомотив», который ранее переиграл в дерби «Спартак». У «Зенита» же 23 очка и третье место.

В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Химками» 6 октября, а «Зенит» на день раньше примет «Оренбург».

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Никита Никонов
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