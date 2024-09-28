Ситуация в Курской области
Новости
СВО

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
28 сентября, 17:37

«Локомотив» разбил «Спартак» в дерби и вышел на первое место в РПЛ

«Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в матче десятого тура РПЛ

Илья Самошников забил «Спартаку» два гола. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Илья Самошников забил «Спартаку» два гола. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

Московский «Спартак» проиграл «Локомотиву» в столичном дерби со счётом 1:3. Игра состоялась в рамках 10-го тура футбольной Российской премьер-лиги на стадионе железнодорожников.

Уже на 7-й минуте защитник хозяев Илья Самошников открыл счёт. Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко через девять минут восстановил равенство, однако Самошников в первом тайме оформил дубль, отличившись во второй раз на 36-й минуте. Во втором тайме единственный гол на 58-й минуте забил нападающий красно-зелёных Дмитрий Воробьёв.

«Локомотив» вышел на первое место с 24 очками. Идущий на второй строчке «Зенит» в эти минуты играет на выезде против «Краснодара» (пока счёт 0:0). В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют дома с «Крыльями Советов» 6 октября. «Спартак», идущий шестым с 16 очками октября проведёт гостевой матч с «Ростовом».

«Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное – сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку», — приводит послематчевые слова Галактионова «Спорт-Экспресс».

Игрок «Челси» установил рекорд АПЛ, забив четыре гола в первом тайме
Игрок «Челси» установил рекорд АПЛ, забив четыре гола в первом тайме

Ранее Life.ru писал, что боснийский новичок ЦСКА Миралем Пьянич извинился за то, что не хотел играть против России из-за СВО. Сегодня перед матчем с »Ахматом» состоялась его презентация. Армейцы победили со счётом 3:0, а клуб из Грозного так и не выигрывает в текущем сезоне РПЛ.

Никита Никонов
  • Новости
  • ФК Спартак
  • ФК Локомотив
  • Футбол
  • Спорт
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров