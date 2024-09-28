«Локомотив» разбил «Спартак» в дерби и вышел на первое место в РПЛ
«Локомотив» победил «Спартак» со счётом 3:1 в матче десятого тура РПЛ
Илья Самошников забил «Спартаку» два гола. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев
Московский «Спартак» проиграл «Локомотиву» в столичном дерби со счётом 1:3. Игра состоялась в рамках 10-го тура футбольной Российской премьер-лиги на стадионе железнодорожников.
Уже на 7-й минуте защитник хозяев Илья Самошников открыл счёт. Аргентинский хавбек «Спартака» Эсекьель Барко через девять минут восстановил равенство, однако Самошников в первом тайме оформил дубль, отличившись во второй раз на 36-й минуте. Во втором тайме единственный гол на 58-й минуте забил нападающий красно-зелёных Дмитрий Воробьёв.
«Локомотив» вышел на первое место с 24 очками. Идущий на второй строчке «Зенит» в эти минуты играет на выезде против «Краснодара» (пока счёт 0:0). В следующем туре подопечные Михаила Галактионова сыграют дома с «Крыльями Советов» 6 октября. «Спартак», идущий шестым с 16 очками октября проведёт гостевой матч с «Ростовом».
«Мы видели очень много примеров, когда опытная команда не давала результат. Самое главное – сегодня я вижу, как ребята работают. Как они выполняют то, на что мы делаем акцент, на наших принципах игры. Ну и плюс играем сердцем. Спасибо всем болельщикам за поддержку», — приводит послематчевые слова Галактионова «Спорт-Экспресс».
Ранее Life.ru писал, что боснийский новичок ЦСКА Миралем Пьянич извинился за то, что не хотел играть против России из-за СВО. Сегодня перед матчем с »Ахматом» состоялась его презентация. Армейцы победили со счётом 3:0, а клуб из Грозного так и не выигрывает в текущем сезоне РПЛ.