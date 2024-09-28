Лавров ответил на призыв «горячего финского парня» Стубба исключить РФ из СБ ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил свою точку зрения на предложение президента Финляндии Александра Стубба, который призвал лишить Россию права голоса в Совете Безопасности ООН. Комментируя это министр отметил, что такие высказывания — это всего лишь слова «горячего финского парня».

Во время пресс-конференции по итогам участия в 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН глава МИД РФ подчеркнул, что «горячие финские парни» являются особым народом, и их мнения часто стоит воспринимать с долей иронии. Он вспомнил о своих предыдущих встречах со Стуббом, когда тот занимал пост министра иностранных дел Финляндии. По его словам, это знакомство дало ему возможность лучше понять личность финского лидера.

Министр также поделился забавной историей о том, как после конфликта в Южной Осетии, когда Стубб посетил Тбилиси, они говорили об экс-президенте Грузии Михаиле Саакашвили. Российский политик вспомнил, что президент Финляндии использовал довольно красочное и, возможно, нецензурное определение, описывая Саакашвили, что позволило понять его истинное мнение о политике того времени.