На Украине назвали российскую систему ПВО одной из лучших в мире
Экс-офицер СБУ Стариков: ПВО РФ создаёт серьёзные трудности для F-16 на фронте
Истребитель F-16. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Aqeela_Image
В зоне специальной военной операции российская система противовоздушной обороны (ПВО) стала серьёзным препятствием для украинских ВВС, в частности, для истребителей F-16. Об этом сообщил экс-офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».
«Система ПВО Российской Федерации <…> одна из самых лучших в мире. <…> И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной» — отметил экс-офицер СБУ.
По его словам, подобные условия вынуждают пилотов F-16 осуществлять полёты на низкой высоте, что ограничивает их возможность эффективно использовать дальнобойные бомбы. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на боеспособность украинских Вооружённых сил.
Ранее сообщалось, что четыре американских истребителя F-16, переданных Вооружённым силам Украины, могли быть уничтожены ударами российских «Кинжалов» по аэродрому в Староконстантинове. Европейские чиновники подтвердили неподтверждённые сообщени, что в результате атаки на авиабазу были ликвидированы именно эти самолёты.