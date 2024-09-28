На Украине назвали российскую систему ПВО одной из лучших в мире

В зоне специальной военной операции российская система противовоздушной обороны (ПВО) стала серьёзным препятствием для украинских ВВС, в частности, для истребителей F-16. Об этом сообщил экс-офицер СБУ Олег Стариков в эфире YouTube-канала «ПолитЭксперт».

«Система ПВО Российской Федерации <…> одна из самых лучших в мире. <…> И С-300, и С-350, С-400, С-500 — действительно контролируют часть воздушного пространства над Украиной» — отметил экс-офицер СБУ.

По его словам, подобные условия вынуждают пилотов F-16 осуществлять полёты на низкой высоте, что ограничивает их возможность эффективно использовать дальнобойные бомбы. Это, в свою очередь, может существенно повлиять на боеспособность украинских Вооружённых сил.