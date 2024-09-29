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28 сентября, 22:43

Минск снова предложил миротворческие усилия по урегулированию кризиса на Украине

Белорусский министр иностранных дел Максим Рыженков вновь указал на готовность Минска сыграть конструктивную роль в разрешении конфликта на Украине. Заявление он озвучил в ходе выступления на Генеральной ассамблее ООН.

Министр напомнил, что именно Минск стал площадкой для успешных переговоров по украинскому вопросу десять лет назад. Он подчеркнул, что белорусская сторона обладает глубоким пониманием как русской, так и украинской культур, что может способствовать эффективному диалогу между конфликтующими сторонами.

«...Мы и сейчас предлагаем свои миротворческие усилия, ибо лучше всех знаем и понимаем русских и украинцев. И будем делать всё от нас зависящее для достижения мира на многострадальной украинской земле. Мы больше всех заинтересованы в нём», — добавил он, подчёркивая важность стабильности в регионе.

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Ранее глава МИД Белоруссии Максим Рыженков заявил о продолжающемся вмешательстве Запада в предстоящие выборы президента страны. Он подчеркнул, что попытки воздействия на внутренние дела республики усиливаются по мере приближения выборов, начиная с момента первого избрания Александра Лукашенко.

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Shutterstock / FOTODOM / SergeyPhoto7

Кирилл Сосновских
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