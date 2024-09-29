Алаудинов раскрыл схему мошенников, использовавших имя спецназа «Ахмат»
Алаудинов: Мошенники, представляясь бойцами «Ахмата», обманывали россиян
Мошенники продавали техническое оборудование гражданам России. Обложка © Telegram / Апти Алаудинов «Ахмат»
Вскрыта мошенническая схема, в которой злоумышленники выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат». Об этом сообщил генерал-майор командир данного подразделения и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.
Он разместил в своем телеграм-канале видеоролики, в которых один из мошенников, представляется цыганом Фёдором Куденко. На кадрах присутствуют и другие лица, а на автомобилях изображены надписи с лозунгами «Ахмат — сила», «Россия — мощь», а также буква Z на фоне флага Чечни.
По словам генерала, мошенники, прикрываясь именем батальона «Ахмат», обманывали добрых и отзывчивых граждан, предлагая им различное техническое оборудование под предлогом финансовых нужд. Эти действия позволили им «заработать» значительную сумму денег и приобрести дорогостоящий автомобиль.
«Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро «заработали» немало денег и приобрели дорогой автомобиль», — отметил он.
Генерал подчеркнул, что эти лица не имеют никакого отношения к его подразделению. Спецназ «Ахмат» обеспечивается на высоком уровне и не нуждается в подобной коммерческой деятельности.
«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — добавил он, подчёркивая, что любые попытки использовать имя подразделения в торговых целях будут пресекаться самым жёстким образом.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов с юмором отреагировал на слухи о своём якобы попадании в плен, которые появились в интернете. В видеообращении, опубликованном в его телеграм-канале, он заявил, что не в курсе своего плена, отметив, что в тот момент находился в пути к своим бойцам в Белгородскую область.