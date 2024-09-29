Алаудинов раскрыл схему мошенников, использовавших имя спецназа «Ахмат»

Вскрыта мошенническая схема, в которой злоумышленники выдавали себя за бойцов спецназа «Ахмат». Об этом сообщил генерал-майор командир данного подразделения и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов.

Он разместил в своем телеграм-канале видеоролики, в которых один из мошенников, представляется цыганом Фёдором Куденко. На кадрах присутствуют и другие лица, а на автомобилях изображены надписи с лозунгами «Ахмат — сила», «Россия — мощь», а также буква Z на фоне флага Чечни.

По словам генерала, мошенники, прикрываясь именем батальона «Ахмат», обманывали добрых и отзывчивых граждан, предлагая им различное техническое оборудование под предлогом финансовых нужд. Эти действия позволили им «заработать» значительную сумму денег и приобрести дорогостоящий автомобиль.

«Бессовестно и цинично вводя граждан в заблуждение, предприимчивые торговцы быстро «заработали» немало денег и приобрели дорогой автомобиль», — отметил он.

Генерал подчеркнул, что эти лица не имеют никакого отношения к его подразделению. Спецназ «Ахмат» обеспечивается на высоком уровне и не нуждается в подобной коммерческой деятельности.

«Спецназ «Ахмат» никогда не занимался и не будет заниматься коммерцией — ни напрямую, ни опосредованно», — добавил он, подчёркивая, что любые попытки использовать имя подразделения в торговых целях будут пресекаться самым жёстким образом.