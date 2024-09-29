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29 сентября, 05:14

Один человек погиб и ещё восемь пострадали в Белгородской области в субботу

За минувший день в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, ещё восемь ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пятеро остаются в больнице, двое [находятся] в тяжёлом состоянии», сказал он на видео, опубликованном в блоге.

Мирный житель погиб в Шебекино при атаке ВСУ
Мирный житель погиб в Шебекино при атаке ВСУ

А ранее Life.ru писал, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус в белгородском селе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, два человека получили ранения. Их госпитализировали для оказания необходимой помощи.

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Life.ru

Мария Любицкая
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