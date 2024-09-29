Один человек погиб и ещё восемь пострадали в Белгородской области в субботу

За минувший день в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, ещё восемь ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Пятеро остаются в больнице, двое [находятся] в тяжёлом состоянии», — сказал он на видео, опубликованном в блоге.