Один человек погиб и ещё восемь пострадали в Белгородской области в субботу
За минувший день в Белгородской области в результате атак ВСУ погиб один мирный житель, ещё восемь ранены. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.
«Пятеро остаются в больнице, двое [находятся] в тяжёлом состоянии», — сказал он на видео, опубликованном в блоге.
А ранее Life.ru писал, что ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус в белгородском селе. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, два человека получили ранения. Их госпитализировали для оказания необходимой помощи.
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