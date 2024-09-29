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29 сентября, 06:27

Сальдо: Активы украинских олигархов на Херсонщине ушли в оперативное управление

Владимир Сальдо. Обложка © kremlin.ru

Владимир Сальдо. Обложка © kremlin.ru

Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, рассказал журналистам губернатор Владимир Сальдо. По его словам, такое имущество признано бесхозным.

«В области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», — сказал собеседник РИА «Новости».

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Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не останется собственности украинских олигархов. По словам политика, тщательная работа в этом направлении будет доведена до конца. И это поддерживает население региона.

Матвей Константинов
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