Сальдо: Активы украинских олигархов на Херсонщине ушли в оперативное управление

Активы украинских олигархов в Херсонской области перешли в оперативное управление, рассказал журналистам губернатор Владимир Сальдо. По его словам, такое имущество признано бесхозным.

«В области действует механизм признания брошенного имущества бесхозным и его передачи в оперативное управление», — сказал собеседник РИА «Новости».

Ранее глава парламента Крыма Владимир Константинов заявил, что на полуострове не останется собственности украинских олигархов. По словам политика, тщательная работа в этом направлении будет доведена до конца. И это поддерживает население региона.