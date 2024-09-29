«Бегали на передок»: Повар из Петербурга поехал на СВО, чтобы радовать бойцов вкусной едой

Повар из Петербурга записался в ряды добровольцев на спецоперацию по примеру прадеда-ветерана, который во время Великой Отечественной войны трудился на кухне. Об этом рассказал сам военнослужащий с позывным «Оспа» в беседе с РИА «Новости». По словам кулинара, его предок сначала служил командиром пулемётной роты, но ранение вынудило его сменить специализацию.

«До конца войны [он] был поваром. Когда началась мобилизация, не дожидаясь повестки, я пошёл также на СВО и меня сразу же, так как у меня образование повар-кондитер, взяли на должность повара», — рассказал старший повар.

До специальной операции повар трудился в заведениях Санкт-Петербурга, а после кормил бойцов в Бахмуте, где получил ранения и несколько наград, в том числе медаль Жукова. «Оспа» рассказал, что помимо кулинарной работы, ему приходилось бегать на передовую и носить припасы, «не только на кухне отсиживаясь».