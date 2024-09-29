Читинец пытается отсудить 600 тысяч за испорченный золотой крест, его поддержал Верховный суд

Верховный суд России поддержал мужчины из Читы, чей нательный крестик при ремонте испортил ювелир. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на решение коллегии по гражданским делам.

Судя по материалам дела, мужчина отдал ювелиру золотой крест весом 6,11 грамма и цепь весом 23,04 грамма. Оба украшения — 585-й пробы. Требовалось запаять несколько деталей и починить замок. В итоге жителю Читы вернули цепь меньшего веса и полурасплавленный крест с отколотым кусочком.

Исследование показало, что всему виной нарушения технологии пайки, а для восстановления потребуется полная переплавка. Читинец через суд запросил возместить ему 600 тысяч рублей — двойную стоимость ювелирных изделий — и моральный ущерб. Городской суд одобрил истцу лишь десять тысяч на переплавку и компенсацию.

Против данного решения выступил Верховный суд, отметив, что в этом случае применим Закон о защите прав потребителя. Согласно ему, мастер нёс ответственность за предметы, которые взялся ремонтировать, а поэтому должен в течение трёх дней предоставить потерпевшему аналогичный товар из однородного материала или возместить двукратную цену изделий и сопутствующие расходы. Дело было отправлено на новое рассмотрение.