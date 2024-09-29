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29 сентября, 07:02

Глава МИД Перейра: Гвинея-Бисау примет участие в саммите БРИКС в Казани

Гвинея Бисау получила приглашение и примет участие в октябрьском саммите БРИКС в Казани, сообщил журналистам министр иностранных дел африканского государства Карлос Перейра. По его словам, уровень присутствия пока не определён.

Чиновник надеется, что Гвинея-Бисау получит через БРИКС лучший доступ к финансовым системам и экономикам других стран, а само сотрудничество станет оптимальным путём к решению экономических проблем республики. Кроме того, государство рассчитывает расширить экономическое сотрудничество с Россией и проявляет интерес к расчётам в национальных валютах.

«Я могу сказать, что наши отношения с Россией очень хорошие. Они начались до нашей независимости, с 1960-х годов Россия всегда была большим другом Гвинея-Бисау. Сейчас мы пытаемся сделать это сотрудничество еще сильнее», — отметил собеседник РИА «Новости».

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Ранее президент России Владимир Путин провёл встречу с лидером Экваториальной Гвинеи Теодоро Обианг Нгема Мбасого. Часть общения глав государств попала на видео.

Матвей Константинов
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