Шайхутдинов: Цифровой форум БРИКС объединит страны для создания новых технологий
Стартовавший в Татарстане Цифровой форум БРИКС будет способствовать консолидации государств в вопросе разработки новых технологий. Сообща державы достигнут большего прогресса, а в мире не будет дисбаланса из-за преимущества какой-либо страны. Соответствующее заявление на открытии мероприятия сделал вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.
«Страны, которые смогут объединить усилия и договориться, будут наиболее успешными», — отметил чиновник.
По словам вице-премьера Татарстана, в Цифровом форуме БРИКС принимают участие свыше 250 представителей сферы IT из девяти государств. Встреча по линии экономического блока позволит специалистам установить горизонтальные связи и дать мощный толчок своим инициативам.
О возросшей роли БРИКС на современной геополитической арене ранее заявил и президент РФ Владимир Путин. Вклад объединения в мировую экономику уже превысил показатели G7, а весь глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен именно вокруг членов блока, а именно — России, Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ, ЮАР, Египта, Ирана и Эфиопии.
Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Максим Богодвид