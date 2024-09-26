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26 сентября, 18:22

Шайхутдинов: Цифровой форум БРИКС объединит страны для создания новых технологий

Стартовавший в Татарстане Цифровой форум БРИКС будет способствовать консолидации государств в вопросе разработки новых технологий. Сообща державы достигнут большего прогресса, а в мире не будет дисбаланса из-за преимущества какой-либо страны. Соответствующее заявление на открытии мероприятия сделал вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

«Страны, которые смогут объединить усилия и договориться, будут наиболее успешными», — отметил чиновник.

По словам вице-премьера Татарстана, в Цифровом форуме БРИКС принимают участие свыше 250 представителей сферы IT из девяти государств. Встреча по линии экономического блока позволит специалистам установить горизонтальные связи и дать мощный толчок своим инициативам.

Путин: В БРИКС создадут независимый контур для расчётов во внешней торговле
Путин: В БРИКС создадут независимый контур для расчётов во внешней торговле

О возросшей роли БРИКС на современной геополитической арене ранее заявил и президент РФ Владимир Путин. Вклад объединения в мировую экономику уже превысил показатели G7, а весь глобальный рост в 21 веке будет сосредоточен именно вокруг членов блока, а именно — России, Китая, Бразилии, Индии, ОАЭ, ЮАР, Египта, Ирана и Эфиопии.

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Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Максим Богодвид

Илья Пушкарев
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