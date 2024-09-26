Шайхутдинов: Цифровой форум БРИКС объединит страны для создания новых технологий

Стартовавший в Татарстане Цифровой форум БРИКС будет способствовать консолидации государств в вопросе разработки новых технологий. Сообща державы достигнут большего прогресса, а в мире не будет дисбаланса из-за преимущества какой-либо страны. Соответствующее заявление на открытии мероприятия сделал вице-премьер республики Роман Шайхутдинов.

«Страны, которые смогут объединить усилия и договориться, будут наиболее успешными», — отметил чиновник.

По словам вице-премьера Татарстана, в Цифровом форуме БРИКС принимают участие свыше 250 представителей сферы IT из девяти государств. Встреча по линии экономического блока позволит специалистам установить горизонтальные связи и дать мощный толчок своим инициативам.