«Опасный прецедент»: Постпред Крыма раскрыл преступный план Запада по Украине
Постпред Крыма: Запад использовал против РФ украинских военных как наёмников
Запад намеревался использовать украинских военных в качестве наёмников, чтобы подорвать национальную безопасность России. С таким заявлением выступил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте — вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.
«Коллективный Запад <...> реализовал <...> свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наёмников для участия в конфликте с РФ, что может стать опасным прецедентом для современного мира», — рассказал Мурадов, его слова передаёт РИА «Новости».
Вице-премьер упомянул, что сейчас западные хозяева поставили Киеву совершенно новую задачу — нанесение стратегического поражения Москве. Лишь только поэтому они щедро спонсируют Незалежную, снабжая её оружием. Примечательно, что втягивание страны, имеющей ядерное оружие, в затяжной конфликт, происходит в мировой практике впервые, что особенно опасно.
«Ясно, что целью <...> является устранение главного военного конкурента [коллективного Запада] и крупнейшего обладателя природных ресурсов без прямого вовлечения в военное столкновение с ним», — подытожил он.
Ранее Зеленский выступил с призывом к международному сообществу. Он попросил «принудить» Россию к миру, утверждая, что именно она является единственным нарушителем Устава ООН. По словам главы киевского режима, «эту войну нельзя прекратить переговорами», поскольку мирные переговоры не способны разрешить текущий конфликт.
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