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29 сентября, 08:31

«Опасный прецедент»: Постпред Крыма раскрыл преступный план Запада по Украине

Постпред Крыма: Запад использовал против РФ украинских военных как наёмников

Запад намеревался использовать украинских военных в качестве наёмников, чтобы подорвать национальную безопасность России. С таким заявлением выступил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте — вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Коллективный Запад <...> реализовал <...> свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наёмников для участия в конфликте с РФ, что может стать опасным прецедентом для современного мира», рассказал Мурадов, его слова передаёт РИА «Новости».

Вице-премьер упомянул, что сейчас западные хозяева поставили Киеву совершенно новую задачу — нанесение стратегического поражения Москве. Лишь только поэтому они щедро спонсируют Незалежную, снабжая её оружием. Примечательно, что втягивание страны, имеющей ядерное оружие, в затяжной конфликт, происходит в мировой практике впервые, что особенно опасно.

«Ясно, что целью <...> является устранение главного военного конкурента [коллективного Запада] и крупнейшего обладателя природных ресурсов без прямого вовлечения в военное столкновение с ним», — подытожил он.

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Ранее Зеленский выступил с призывом к международному сообществу. Он попросил «принудить» Россию к миру, утверждая, что именно она является единственным нарушителем Устава ООН. По словам главы киевского режима, «эту войну нельзя прекратить переговорами», поскольку мирные переговоры не способны разрешить текущий конфликт.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Krutikov

Мария Любицкая
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