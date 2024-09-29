Запад намеревался использовать украинских военных в качестве наёмников, чтобы подорвать национальную безопасность России. С таким заявлением выступил постоянный представитель Республики Крым при российском президенте — вице-премьер правительства региона Георгий Мурадов.

«Коллективный Запад <...> реализовал <...> свой преступный замысел, превратив украинскую армию в государственных наёмников для участия в конфликте с РФ, что может стать опасным прецедентом для современного мира», — рассказал Мурадов, его слова передаёт РИА «Новости».

Вице-премьер упомянул, что сейчас западные хозяева поставили Киеву совершенно новую задачу — нанесение стратегического поражения Москве. Лишь только поэтому они щедро спонсируют Незалежную, снабжая её оружием. Примечательно, что втягивание страны, имеющей ядерное оружие, в затяжной конфликт, происходит в мировой практике впервые, что особенно опасно.

«Ясно, что целью <...> является устранение главного военного конкурента [коллективного Запада] и крупнейшего обладателя природных ресурсов без прямого вовлечения в военное столкновение с ним», — подытожил он.