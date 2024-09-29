«Изолированная Россия»: В Ирландии ткнули Запад в длинную очередь к Лаврову в ООН

После завершения выступления на Генассамблее ООН к главе МИД РФ Сергею Лаврову выстроилась целая очередь из желающих лично пожать руку. Жест дипломатов явно показывает, что влияние Запада ослабевает. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.