«Изолированная Россия»: В Ирландии ткнули Запад в длинную очередь к Лаврову в ООН
Журналист Боуз: Очередь к Лаврову после речи в ООН говорит об ослаблении Запада
Очередь к Сергею Лаврову после выступления в ООН. Обложка © Telegram / Мария Захарова
После завершения выступления на Генассамблее ООН к главе МИД РФ Сергею Лаврову выстроилась целая очередь из желающих лично пожать руку. Жест дипломатов явно показывает, что влияние Запада ослабевает. Такую точку зрения высказал ирландский журналист Чей Боуз на своей странице в соцсети Х.
«Изолированная Россия». Ещё одна фантазия ослабленной западной гегемонии», — пояснил Боуз, прикрепив фотографию главы российского МИД и других дипломатов в момент рукопожатия.
Напомним, в ходе своего выступления Лавров назвал бесчеловечными атаки Израиля на Ливан, предупредил о бессмысленности войны до победного конца против ядерной державы, раскрыл печальную участь Европы в антироссийском плане англосаксов, а также сделал ещё ряд важных заявлений. В частности, назвал хамством оценки Владимира Зеленского мирного плана Китая и Бразилии. После выступления коллеги устремились к нему, чтобы пожать руку.